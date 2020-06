Moto G8 im Test: Nur günstig ist zu wenig

Vor nicht allzu langer Zeit galt die Moto-G-Familie von Motorola als der Tonangeber im Einsteigersegment. "Immer noch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis", haben wir vor genau zwei Jahren den Test des Moto G6 getitelt. Seither hat sich auf dem Smartphone-Markt einiges geändert. Wir haben uns angesehen, ob das aktuelle Moto G8 im Segment der günstigen Handys immer noch punkten kann.

Um die Moto-G-Familien ist es in den vergangenen 2 Jahren ruhig geworden: Keiner der 3 großen österreichischen Mobilfunker hat Motorola noch im Programm. Auch bei den großen heimischen Elektrohandelsketten ist das Moto G8 nicht zu finden. Nur Cyberport bietet ein Gerät aus der Serie an. Dazu kommt, dass Hersteller wie Xiaomi, Huawei oder nun auch Realme in letzter Zeit äußerst aggressiv um Kunden im niedrigen Preissegment geworben haben. Motorola ist dabei schwer unter Druck geraten.