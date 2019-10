Xiaomi Mi A3 im Test: Pures Android und Top-Kamera für 200 Euro

Akku und Laden

Der Akku des Mi A3 hat eine Kapazität von 4030 mAh. Damit hält das Gerät einen ganzen Tag locker durch. Auch am nächsten Tag wird man noch einiges an Restakku haben, doch bevor sich der zweite Tag zu Ende neigt, muss das Handy an die Steckdose.

Einmal an der Steckdose, zeigt sich eine recht passable Ladegeschwindigkeit. In zehn Minuten schafft es das Mi A3 von 10 auf 20 Prozent zu laden. In insgesamt zwanzig Minuten lädt sich das Handy von 10 auf 30 Prozent. Danach flacht sich die Ladekurve wie gewohnt ab.

Anzumerken ist, dass Xiaomi im Lieferumfang einen 10 Watt-Charger packt, das Mi A3 allerdings auch mit 18 Watt geladen werden kann. Wem also schnelles Laden wichtig ist, kann sich einen passenden 18 Watt-Charger dazukaufen.