Moto G6 im Test: Immer noch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis

Erster Eindruck

Nimmt man das Moto G6 zum ersten Mal in die Hand, glaubt man nicht, ein derart günstiges Smartphone in der Hand zu halten. Es wirkt massiv und stabil und die Oberflächenmaterialien fühlen sich hochwertig an. Dazu trägt auch bei, dass das G6 etwa 23 Gramm schwerer ist, als der Vorgänger.

Abgesehen von leistungsfähigeren Komponenten sind wohl die größten Unterschiede zur Vorgängergeneration, dass beim G6 der Akku nicht mehr getauscht werden kann und dass die neuen Motos über eine Dual-Kamera auf der Rückseite verfügen.

Äußeres

Das Aussehen des G6 im Vergleich zum Vorgänger hat sich nicht wesentlich und nur im Detail verändert: Die Ränder sind dünner und schmäler geworden und der Motorola-Schriftzug ist nun weniger auffällig oberhalb des Fingerprint-Sensors angebracht.

Motorola bewirbt das Moto G6 unter anderem mit einer "Premium-3D-Glas-Rückseite – eine echte Glanzleistung". Ja, es glänzt, aber in der Praxis wirkt die Rückseite des Smartphones optisch relativ unspektakulär. Dennoch trifft das Moto G6 genau den Zeitgeist der aktuellen Smartphone-Mode und braucht sich daher nicht vor anderen Geräten verstecken. Da aber die Rückseite extrem glatt ist, kann das Smartphone leicht aus der Hand rutschen. Zu erwähnen ist auch, dass das Moto G6 spritzwassergeschützt ist und zwar mit einer wasserabweisende Nanobeschichtung (P2i).

Die Maße belaufen sich auf 153,8 x 72,3 x 8,3 mm, das Gewicht des Moto G6 beträgt 167 Gramm. Die Screen-to-Body-Ratio kommt auf 75,4 Prozent, der Vorgänger hatte noch 65,4 Prozent. Im Vergleich zu Premium-Smartphones ist das gar nicht mal so schlecht. Das Huawei P20 kommt auf 80,4 Prozent, das Samsung Galaxy S9 auf 83,6 Prozent und das iPhone X auf 82,9 Prozent.

Inneres

Angetrieben wird das G6 von einem Qualcomm Snapdragon 450 Prozessor mit einer 1,8 GHz Octa-Core CPU und einer 600 MHz Adreno 506 GPU. Als Arbeitsspeicher stehen drei GB bei der 32-GB-Version beziehungsweise vier GB bei der 64-GB-Version zur Verfügung. Der interne Speicher kann mithilfe einer microSD-Karte auf 256 GB erweitert werden. Geladen wird mit USB-C. Das Moto G6 kann WLAN nach den Standards 802.11 a/b/g/n.

Mit dem Mittelklasse- beziehungsweise Einsteiger-Prozessor sind natürlich kleinere Abstriche zu machen. Dabei kann es schon vorkommen, dass der Start einer App ein klein wenig länger dauert als es bei Smartphone-Spitzenmodellen der Fall ist. Ladezeiten können etwas länger ausfallen und hin und wieder kann es beim Scrollen leicht ruckeln. Dennoch laufen alle gängigen Anwendungen flüssig. Vor allem bei Apps, deren Hunger nach Prozessorleistung nicht so groß ausfällt, ist gegenüber Flaggschiffen kaum ein Unterschied merkbar.