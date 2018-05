Die besten Smartphones unter 150 Euro

Apple hat mit dem iPhone X ein Preissiegel gebrochen. Das günstigste Modell hat mit 1.149 Euro die 1.000-Euro-Marke überschritten. Samsung wird vermutlich im Herbst mit dem Galaxy Note 9 nachziehen – das Note 8 war mit 999 Euro noch knapp darunter.

Es geht aber auch in die andere Richtung. Die weite Verbreitung des mobilen Internet hat die Nachfrage nach leistbaren Smartphones vorangetrieben. In vielen Ländern ist das Handy so die einzige leistbare Möglichkeit, um ins Internet zu kommen. Aber auch in Nationen, die als reich gelten, greifen User vermehrt zu günstigen Smartphones. Einer der Gründe: Wenn man sich das Spitzenmodell als Statussymbol nicht leisten kann/will, braucht man auch kein Mittelklasse-Gerät, sondern greift lieber gleich zur Sparversion.

Worauf man sich einlässt

Wunder darf man sich von den günstigen Geräten nicht erwarten. Denn beim Smartphone zahlt man nicht nur für die Marke. Viele Komponenten in den Geräten, wie Display, Prozessor, Kamera und Speicher, kommen oft von anderen Herstellern und werden vom Handy-Produzenten zugekauft bzw. lizenziert. Ein günstiges Gerät hat also auch günstige Komponenten – Die Ausstattung eines Samsung Galaxy S9 gibt es nicht um 140 Euro, nur weil ein chinesischer Hersteller es als „Samy S Nine“ anbietet.

Besonders beim Display muss man oft Kompromisse machen. Die meisten in dieser Preisklasse haben die Auflösung von 1280 x 720 Pixel, was bei einem 5-Zoll-Display schon grenzwertig ist. Bei noch größeren Bildschirmen wird es unschön. Aufgrund der schwächeren Prozessoren und des kleineren RAMs laufen möglicherweise aktuelle Games nicht flüssig und es können weniger Apps im Hintergrund geöffnet bleiben. Der Speicher ist bei günstigen Geräten oft ebenfalls knapp, weshalb man diesen mit einer SD-Karte erweitern sollte, falls man viele Fotos, Videos oder Musik speichern will. Wer das Smartphone hauptsächlich für die Basisanwendungen nutzt – soziale Netzwerke, E-Mail, Websurfen, Navigation, wird vermutlich keine Probleme mit der Leistung bekommen.