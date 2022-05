Kamera filmt, während sie mit Zentrifuge in den Himmel geschleudert wird

10.05.2022

Das Start-up SpinLaunch will so künftig Satelliten in Richtung All schleudern.

Das Unternehmen SpinLaunch will Satelliten künftig mithilfe einer Zentrifuge in Richtung All schleudern. Eine Test-Anlage in kleinerem Maßstab wurde im US-Bundesstaat New Mexico errichtet. Genau dort hat man nun einen spektakulären Stunt durchgeführt. So wurde eine Kamera in Richtung All geschleudert, die das Spektakel aus der eigenen Perspektive mitgefilmt hat. Die Aufnahmen wurden vor kurzem auf dem YouTube-Channel von SpinLaunch geteilt. Vorsicht beim Betrachten, es kann einem bei den Bildern unter Umständen schnell schwindelig werden.