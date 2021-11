Start-up will Satelliten ins All schleudern

Satelliten könnten künftig per kinetischer Energie in den Weltraum befördert werden.

Das US-amerikanische Start-up SpinLaunch will bald Kleinsatelliten per kinetischer Energie in den Weltraum schleudern. Der erste erfolgreiche Testflug fand am 22. Oktober statt, wie CNBC berichtet.

Anders als üblich nutzte SpinLaunch dabei keinen Raketenantrieb, sondern rotierte das Projektil so lange in einer Vakuumkammer, bis es eine Geschwindigkeit von 8.000 km/h erreichte. Im Anschluss wurde das Projektil durch eine geöffnete KIappe in weniger als einer Millisekunde in den Weltraum geschleudert.