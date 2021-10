Feuerball war abgestürzter russischer Satellit

Kosmos-2551 schaffte es nicht in den Orbit und verbrannte am Nachthimmel über den USA.

Aufklärungssatellit

Bei Kosmos-2551 handelt es sich um einen russischen Aufklärungssatelliten, der am 9. September ins All geschossen wurde, es aber nicht in den Orbit schaffte. Beim Wiedereintritt in die Atmosphäre stößt sperriger Weltraumschrott auf mehr Widerstand als Weltraumgestein, weshalb er auch länger braucht, um zu verglühen.

Auch über Wien wurde am Mittwochnachmittag eine Feuerkugel gesichtet. Dabei dürfte es sich aber tatsächlich um einen Meteor gehandelt haben.