Grüner Feuerball über Wien gesichtet

Eine grüne Feuerkugel wurde am Mittwochnachmittag über Wien, aber auch über mehrere Bundesländer wie Oberösterreich, Niederösterreich, Steiermark oder dem Burgenland gesichtet. Auch in Tschechien und Ungarn erhellte der grüne Ball kurzzeitig den Himmel am 20. Oktober. Insgesamt verzeichnet die International Meteor Organization (IMO) 39 Meldungen zur Feuerkugel.