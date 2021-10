Meteorit durchschlägt Hausdach und landet im Schlafzimmer

Ein vom Himmel fallender Gesteinsbrocken ist in Kanada in einem Haus gelandet.

In der Nacht auf den 4. Oktober wurde Ruth Hamilton von einem lauten Krach aus dem Schlaf gerissen. "Ich sprang auf und machte das Licht an. Ich wusste nicht, was zum Teufel eben passiert ist", wird Hamilton zitiert.

Zunächst dachte sie, es wären Einbrecher im Haus oder sie hätte Schüsse gehört, doch dann entdeckte sie einen schwarzen Stein auf ihrem Kopfpolster in ihrem Bett und ein Loch im Dach des Hauses.