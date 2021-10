Video: Feuerball taucht Nachthimmel in ein tiefes Blau

In den frühen Morgenstunden in der Nacht auf Sonntag ist im US-Bundesstaat Colorado ein größerer Feuerball am Nachthimmel zu sehen gewesen. Mehrere Überwachungskameras aufgezeichnet, wie der Himmelskörper beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verglüht ist.

Ob der Meteor auch zum Meteoriten wurde und Teile des Gesteinsbrockens die Erdoberfläche erreicht haben, ist noch unklar. Wissenschaftler*innen halten jedenfalls in der in Frage kommenden Region die Augen nach Überreste offen.