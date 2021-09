Video: Feuerball taucht Nachthimmel in ein grelles Grün

Ein Meteor, der in der Erdatmosphäre verglüht, wurde in den vergangenen Tagen in Frankreich auf Video aufgenommen.

Im Westen Frankreichs ist in der Nacht von 5. auf 6. September kurz vor Mitternacht ein Feuerball am Nachthimmel von zahlreichen Überwachungskameras aufgezeichnet worden. Zu sehen war der Himmelskörper in der Nähe der Hafenstadt Arzal in der Bretagne.

Auf den Videos ist ein Feuerball zu sehen, der den Himmel in ein grelles Grün erstrahlen ließ. Zurückzuführen sei die Farbe wahrscheinlich auf Magnesium, das in der Erdatmosphäre ionisiert wird, schreibt die europäische Raumfahrtagentur ESA.