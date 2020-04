Feuerball am Himmel: Meteor ging über Österreich nieder

Mögliche Funde sollen gemeldet werden

Auf der Meldeseite der American Meteor Society ist jedenfalls bereits ein Video eingelangt, das den Feuerball am Himmel zeigt. Im Internet kursieren außerdem zahlreiche Videos, die ebenso den Meteor zeigen. Darüber hinaus wurde von einer Nutzerin ein Foto hochgeladen, das möglicherweise die Überreste des Meteoriten zeigt.

Sollte Reste des Meteoriten tatsächlich auf der Erdoberfläche angekommen sein, wäre dies der erste Meteoritenfall in Österreich seit dem 5. November 1932, wie orf.at berichtet. Damals ist in der Nähe von Eferding in Oberösterreich ein Meteorit eingeschlagen.

Der Kurator der Meteoritensammlung des Naturhistorischen Museums (NHM) bittet jedenfalls Beobachtungen der Feuerkugel auf entsprechenden Meldeseite des NHM im Internet einzutragen. Sollten in der Region Attersee ungewöhnliche Gesteine mit schwarzer Kruste gefunden werden, kann man den Experten kontaktieren und ihm Fotos senden.