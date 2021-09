Feuerball am Himmel: Meteorit mit Dashcam-Videos gefunden

Forscher haben anhand von Überwachungsaufnahmen den Einschlagsort eines Meteoriten in Slowenien bestimmen können.

Im Februar 2020 war ein Feuerball am Himmel über Slowenien, Italien, Kroatien, Ungarn und Österreich zu sehen. Die Explosion beim Eintritt in die Erdatmosphäre wurde dabei von einigen Kameras aufgezeichnet. Allerdings ist der Himmelskörper nicht zur Gänze verglüht. Überreste des Gesteinsbrockens konnten mittlerweile gefunden werden.

Aufnahmen miteinander kombiniert

Die Aufnahmen stammten aus Orten, die zum Teil hunderte Kilometer voneinander entfernt sind, sagte Denis Vida, von der University of Western Ontario am Europlanet Science Congress (EPSC) 2021. Dort hat er die Analysen und Berechnungsmodelle präsentiert, mit denen der Einschlagsort berechnet wurde.

So waren die Wissenschaftler*innen in der Lage, durch die Kombination der Aufnahmen, den Einschlagsort auf einen Umkreis von 50 Meter einzuschränken. Auch das Auseinanderbrechen des Himmelskörpers beim Eintritt in die Erdatmosphäre hat das Forschungsteam mithilfe der Videoaufnahmen analysiert.