Video: Seltener Feuerball am Himmel verursacht Überschallknall

Am vergangenen Wochenende wurden zahlreiche Menschen im Süden Englands, in Wales und im Norden Frankreichs von einem lauten Knall aufgeschreckt worden. Wer seinen Blick in Richtung Himmel richtete, bekam ein seltenes Schauspiel zu sehen.

Am Samstagnachmittag ging nämlich ein Meteor über der Region nieder, der sogar bei Tageslicht zu sehen war. Meteore, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglühen, sind in der Regel nur nachts sichtbar. Dass ein Feuerball auch am Nachmittag sichtbar ist, deute auf einen relativ großen Himmelskörper hin, werden Experten von Sky News zitiert.