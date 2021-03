4,6 Milliarden Jahre: Dieser Meteorit ist älter als die Erde

Forscher erhoffen sich durch den Stein, der in der Sahara gefunden wurde, neue Erkenntnisse über die Entstehung von Planeten.

Es handelt sich um eine Gesteinsart namens Andesit. Jene kommen auf der Erde in Gebieten vor, wo tektonische Platten kollidiert sind sowie eben in Meteoriten.

Der Meteorit namens Erg Chech 002 (EC 002) stammt höchstwahrscheinlich von einem Himmelskörper, der während der Entstehung unseres Sonnensystems zerstört wurde. Gefunden wurde der Meteorit, der zur Klasse der Chondrite zählt, im Mai 2020 in der Sahara nahe der Stadt Adrar in Algerien. Er gilt als ältestes Stück Vulkangestein, das aktuell auf der Erde existiert.

Ein Meteorit, der 2020 in der Sahara niedergegangen ist, ist älter als die Erde selbst. Wie aus einer aktuellen Studie hervorgeht , ist das Gestein knapp 4,6 Milliarden Jahre alt und stammt aus der Kruste eines Protoplaneten aus unserem früheren Sonnensystem. Bei Protoplaneten handelt es sich um Vorläufer unserer heutigen Planeten.

Forscher begeistert

„Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren an Meteoriten, und dies ist möglicherweise der fantastischste Meteorit, den ich je gesehen habe“, sagt Jean-Alix Barrat von der Universität der Westbretagne in Frankreich laut New Scientist. Die Forscher erhoffen sich dadurch Erkenntnisse über die Bildung von Planeten.

Das Gestein ist lediglich 2 Millionen Jahre nach Geburt unseres Sonnensystems entstanden. Die Analyse der Forscher ergab unter anderem, dass das Magma, aus dem das Gestein besteht, mindestens 100.000 Jahre brauchte, um sich nach dem Schmelzen abzukühlen und zu verfestigen. Dies sei ungewöhnlich lange.

Proben aus dieser Zeit sind laut Barrat außerordentlich selten, weswegen er davon ausgeht, dass es nur schwer möglich sein wird, vergleichbare Exemplare zu finden.