YouTuber rettet weltgrößten Röhrenfernseher

Neben dem Retro-Feeling wird an ihnen unter anderem die geringe Reaktionszeit bzw. der Input Lag geschätzt. Auch funktionieren Light Guns - ein beliebtes Relikt vergangener Videospieltage, man denke nur an Duck Hunt für NES - nicht mit modernen Fernsehern.

Röhrenfernseher erleben seit einiger Zeit ein Revival unter Gaming-Fans , die auf den klobigen Bildschirmen gerne Retro-Games spielen. Während die Fernsehgeräte des vergangenen Jahrhunderts in den meisten Wohnzimmern durch moderne und größere HD-Flachbildfernseher ersetzt wurden, gelten manche dieser alten Geräte in der Gaming-Community mittlerweile sogar als Sammlerstücke, für die mitunter viel Geld hingelegt wird.

Alles fing 2022 mit einem Hinweis an, der besagte, dass es ein solches Gerät noch in Japan geben soll. Ein 7 Jahre zuvor auf einem Blog gepostetes Foto zeigte das Gerät in einem Nudelrestaurant in Osaka.

Mithilfe eines befreundeten japanischen YouTubers, der das Restaurant nur wenige Tage vor dessen Abriss besuchte, konnte Shank Mods den Fernseher schlussendlich noch in letzter Minute vor seiner Zerstörung retten.

200-kg-Gerät in die USA geliefert

Der Restaurantbesitzer stimmte zu, Shank Mods den riesigen Röhrenfernseher zu überlassen – unter der Voraussetzung, dass der YouTuber den Transport bezahlt. Bei einem rund 200 kg schweren Gerät mit einem 78 kg wiegenden zusätzlichen Standfuß war das eine ziemliche Herausforderung. Mithilfe eines Spediteurs wurde das alte TV-Gerät schließlich in die USA transportiert. Die Kosten, die laut dem YouTuber etwa so hoch waren wie für einen Gebrauchtwagen, übernahm ein Sponsor.