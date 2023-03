Mit cleverem Hack wird YouTube zur kostenlosen Festplatte

Programm wandelt große Datenmengen in Videos um, die man kostenlos auf YouTube-Servern speichern kann.

Für Backups großer Datenmengen in der Cloud muss man üblicherweise viel zahlen. Ein findiger Tüftler bzw. eine Tüftlerin hat nun eine Methode entwickelt, wie man YouTube als kostenlosen Speicher verwenden kann. Die Person, die ihren YouTube-Hack auf GitHub unter dem Pseudonym DvorakDwarf veröffentlicht hat, wandelt ZIP-Dateien dabei zu Videos um.

Bildrauschen enthält Informationen

Mit einem eigenen Programm namens AKA ISG werden jegliche Arten von Dateien in Video-Frames verpackt. Für Betrachter*innen sieht das ganze aus wie gewöhnliches Bildrauschen. Wie Gizmodo berichtet, ist die Sache aber nicht so einfach, wie man denkt. Beim Umwandeln von Dateien in Videobilder muss nämlich darauf geachtet werden, dass keine Informationen durch den Komprimierungsalgorithmus von YouTube verloren gehen.