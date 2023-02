Dieser Österreicher hackt sich in Google-Systeme

Anlässlich des kommenden Woche stattfindenden Safer Internet Days am 7. Februar hat Google einen Einblick in seine internen Sicherheitsmaßnahmen gegeben. Laut dem Suchmaschinenbetreiber sind die Themen zeitgemäßer denn je. Begriffe wie Phishing, Ransomware oder Cybersicherheit wurden 2022 so häufig gesucht wie nie zuvor, auch in Österreich.

Um die unternehmenseigene Sicherheit zu kontrollieren, setzt Google auf sogenannte Red Teams. Sie sitzen in Zürich, New York City und an der US-Westküste und versuchen, in die Google-Systeme einzudringen. Geleitet werden sie von einem Österreicher aus Zürich aus, Daniel Fabian. “Red Teams können identifizieren, wie sich Angreifer*innen im Firmennetz bewegen und wie man ihnen das Leben schwer machen kann”, erklärt er im Rahmen eines Pressegesprächs. Der Begriff wurde in Zeiten des Kalten Krieges geprägt, wo die USA vergleichbare Angriffe bei der Landesverteidigung durchführten. Die Angreifer waren dabei immer das Red Team, die Verteidiger das Blue Team.

Konkrete Angriffe

Die Art und Weise, wie die Red Teams in die Systeme eindringen, ist genauso unterschiedlich wie die Angriffsvektoren von echten Attacken. Es sei schwer, über konkrete Angriffe zu reden, sagt Fabian. Man würde damit ungewollt Einblicke in mögliche Schwachstellen geben.

Ein paar Aktionen des Red Teams sind aber dennoch bekannt. So überlegte sich das Team vor einigen Jahren eine Phishing-Attacke auf Basis eines USB-Spielzeugs. Sogenannte “Plasma Globes” wurden an Mitarbeiter*innen versandt, bei denen irgendeine Form von Firmenjubiläum anstand. Dass das so war, wusste man dank öffentlicher Daten auf LinkedIn.

“Wir haben die Globes schön verpackt und per Post an die Büros verschickt”, erklärt Fabian. “Es gab dann auch viele, die sie ausgepackt und per USB an ihrer Computer angeschlossen haben”. Was die Mitarbeiter*innen nicht wussten: Die Globes waren mit einem Chip manipuliert, der eine Hintertür in ihre Rechner aufbaute. “Das ist der erste ‘Foothold’ den wir gebraucht haben, anschließend haben wir versucht auf interne Dokumente zuzugreifen”, erklärt Fabian.