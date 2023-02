Hacker nutzt günstiges Tool, um Ampeln grün zu schalten

Hier wurden mehrere Infrarot-LEDs aus alten Überwachungskameras angeschlossen. Über den Flipper Zero blinken diese dann mit einer Frequenz von 14 Hz . Damit imitieren sie einen Transmitter, der mancherorts in den USA von der Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten genutzt wird, um die Ampel schnell auf grün zu schalten.

Dieser Mobile Infrared Transmitter (MIRT) ist vorne am Fahrzeug angebracht, der Empfänger hängt an der Ampelanlage. Er erkennt ein spezifisches Muster an Infrarotstrahlung, das ausschließlich von Einsatzkräften genutzt wird. In diesem Fall blinken die Infrarotlichter dann mit einer Frequenz von 10, 12 oder 14 Hz.

Verkehr sicher umleiten

Erfasst das System ein solches Signal, beginnt der Schaltprozess. So wird die Ampel rechtzeitig für das Einsatzfahrzeug grün, während der Verkehr sicher umgeleitet wird. Das Fahrzeug kann so wie alle anderen Fahrzeuge regulär über eine Kreuzung fahren. Das soll Zusammenstöße verhindern.