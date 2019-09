Wien installiert hunderte "denkende" Ampeln mit Kameras

An der Kreuzung Längenfeldgasse mit der Karl-Löwe-Gasse gibt es seit Dienstag eine intelligente Fußgängerampel. Diese erkennt, wenn jemand über die Straße gehen will – und auch, ob jemand nur an der Ampel vorbeigehen will. In der zweijährigen Testphase stellte sich das als Herausforderung dar, weil die Kamera mit häufigen Fehlalarmen konfrontiert war. Daraufhin habe man am „Finetuning“ der Anlage gearbeitet und jetzt sei die denkende Ampel soweit, in Echtbetrieb zu gehen.

Die Anlage ist dabei mit einer Kamera und einer Computersoftware ausgestattet worden, berichtet orf.at. Nähere Details dazu sind (noch) nicht bekannt, eine Anfrage der futurezone bei der Stadt Wien läuft. In Wien sollen 200 Druckknopfampeln mit dieser Variante ersetzt werden.