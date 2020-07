Langlebige Smartphones: Darauf muss man beim Kauf achten

Wer im Hinblick auf die Langlebigkeit eine Smartphone-Reparatur selbst in die Hand nehmen will, kann sich bei den Reparaturspezialisten von iFixit informieren. Dort gibt es unzählige Schritt-für-Schritt-Anleitungen etwa zum Display-Tauschen oder sonstigen kleineren Reparaturen. Vielfach können kleinere Schäden auch in einem beliebigen Handy-Shop repariert werden.

Auf den Akku aufpassen

Wenn sich ein alternder Akku schon nicht so einfach ersetzen lässt, sollte man seinen Smartphone-Akku gut behandeln. Das bedeutet, dass Tiefentladungen absolut verhindert werden sollen. Handys sollten nicht so lange benutzt werden, bis der Akku auf 0 Prozent leergesaugt ist. Wesentlich besser für die Gesundheit des Akkus ist es, das Smartphone schon bei ungefähr 15 bis 20 Prozent an die Steckdose zu bringen.

Dass Schnellladen ein Problem für die Langlebigkeit des Akkus darstellt, stimmt nicht. Wer ein Handy mit einer Schnellladefunktion hat, kann diese ohne schlechtes Gewissen verwenden. Die Hersteller haben die Fast-Charging-Features so gestaltet, dass der Akku dadurch keinen Schaden nimmt.