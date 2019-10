Pixel 4 XL im Test: Erstklassiger Androide mit einem Haken

Das schlechte Reagieren von Motion Sense, wie es unter anderem vom populären YouTuber Marques Brownlee berichtet wird, kann ich nicht nachvollziehen. Die einigen wenigen Features funktionieren für mich sehr problemlos.

Das ändert allerdings nichts an dem Umstand, dass das alles aktuell mehr Showcase-Anwendungen als tatsächlich nützliche Features sind. Das Spannendste an Motion Sense liegt noch in der Zukunft. Es wird abzuwarten sein, wie Google die Funktion weiterentwickelt und wie App-Entwickler reagieren, wenn sie die Technik in ihre Apps integrieren können.

Potenzial hat Motion Sense also definitiv, aktuell ist es aber nicht viel mehr als eine Spielerei.

Neuer Assistant und Untertitel

Neuerungen gibt es bei Googles Sprachassistenten Assistant. So werden Sprache sowie Befehle nun vermehrt lokal verarbeitet, was den Assistenten schneller reagieren lässt. Die Weiterentwicklung des Assistant ist in der Praxis allerdings aktuell noch eher vernachlässigbar.

Ein neues Feature der Pixel sind außerdem das automatische Erstellen von Untertiteln. Jene kann man in der Lautstärkeeinstellung aktivieren. Erkennt das Telefon, das Sprache wiedergegeben wird, wird automatisch ein Fenster mit generierten Untertiteln eingeblendet. Aktuell funktioniert das allerdings nur in Englisch.