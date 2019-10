Google stellt Pixel 4 und Pixel 4 XL vor

Technisch möglich wird das durch eine Bewegungserkennung auf Basis von Googles hauseigener Technologie Soli. Dabei kommt eine Art Radar auf Basis von elektromagnetischen Wellen zum Einsatz.

Unter anderem soll so das Handy auch schneller per Gesichtserkennung entsperrt werden können. Dank der Technologie erkennt das Handy, wenn man danach greift und aktiviert bereits in diesem Moment die Kamera.

Assistant

Neue Funktionen bekommt auch der Google Assistant. Jener läuft nun zu einem großen Teil direkt auf dem Handy, um noch schnellere Reaktionen zu ermöglichen. Angekündigt wurde dieser Schritt bereits bei der Entwicklerkonferenz I/O. Die Offline-Spracherkennung ermöglicht auch eine neue Rekorder-App, mit der das Pixel ausgestattet ist. Jene kann gesprochenen Text in Echtzeit transkribieren.

Preis

Etwas überraschend ist der Preis. Anstatt im Vergleich zum Vorgänger teurer zu werden, senkt Google die Preise. So wird das Pixel 4 ab 749 Euro verkauft, die XL-Variante kostet 899 Euro.

Damit ist das kleine Pixel um 100 Euro günstiger als das Pixel 3 zum Start, die große Version ist um 50 Euro günstiger als der Vorgänger beim Marktstart. Gut möglich, dass man hier auch auf Apple reagiert und das iPhone unterbieten möchte. Jenes wird in der Standard-Version um 799 Euro verkauft.

In Österreich wird das Handy nicht direkt über Google verkauft. Man ist also auf Importe aus Deutschland bzw. Zwischenhändler angewiesen. In Deutschland kann das Handy ab sofort vorbestellt werden, ausgeliefert wird es ab 24. Oktober.