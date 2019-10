Pixel 4: Offizielle Produktfotos und Kamera-Testfotos im Netz

Abgesehen von den offiziellen Geräte-Renderings sind nun auch Testfotos im Netz aufgetaucht, mit denen Google die neuen Kameratechnologien bei der Präsentation illustrieren will. Neben dem selbsterklärenden Porträt-Modus soll der Action-Modus für gestochen scharfe Bilder bei bewegten Szenen sorgen. Spannend wird sein, ob Google beim weiterentwickelten Nacht-Modus (Night Sight) noch einen draufsetzen kann und somit das gerade vorgestellte iPhone 11 wieder in den Schatten stellt.

Milchstraße als Schnappschuss

Einige der Testfotos deuten darauf hin, dass das Pixel 4 und Pixel 4 XL einmal mehr in der Nacht punkten kann. So zeigen Fotos, die 9to5Google in die Hand bekommen hat, in faszinierender Qualität den fotografierten Sternenhimmel. Beeindruckende Makrobilder lassen darauf schließen, dass Google auch bei Nahaufnahmen Apple und anderen Konkurrenten nicht das Feld überlassen will. Offenbar verzichten müssen Pixel-User aber weiterhin auf einen Ultraweitwinkel-Modus, der etwa im iPhone 11 nun Standard ist.