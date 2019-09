Google gibt Launch-Datum von Pixel 4 bekannt

Neben dem Pixel 4 sollen auch das Pixel 4 XL und andere Geräte wie das Pixelbook 2 und die neuen Google Home Lautsprecher vorgestellt werden, berichtet The Verge. Der Launch-Event wird von Google mit den Worten „Kommt und seht ein paar Dinge Mady by Google“ angekündigt und findet am 15. Oktober statt.

Google hatte bereits im Juni angekündigt, im Herbst das Pixel 4 herauszubringen. Mittlerweile sind auch einige Details bekannt, wie etwa eine eigene Version von Face ID, womit man sich selbst per Gesichtsscan authentifizieren kann, um das Smartphone freizuschalten. Auch Gestensteuerung ist ein Thema