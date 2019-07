Was das Google Pixel 4 besser machen will als das iPhone

So wird das Pixel 4 den hauseigenen Soli-Chip integriert haben - ein Radar, das Handgesten erkennt. Das Radar kann kleine Bewegungen in der Nähe des Smartphones erfassen. "So könnt ihr mit nur einer Handbewegung zwischen Songs hin- und herwechseln, den Wecker snoozen und Anrufe stummschalten – ohne dabei euer Smartphone zu berühren", schreibt Google.

Face Unlock

Außerdem wird das Pixel 4 auch über entsprechende Sensoren für ein sicheres Entsperren per Gesichtsscan verfügen. Unterstützt wird "Face Unlock" vom Soli-Chip und dem Mini-Radar. So sollen die Gesichtserkennungssensoren bereits aktiviert werden, sobald der Nutzer nach dem Smartphone greift. Dadurch soll sich das Pixel 4 schneller per Gesichtsscan entsperren lassen, als die Smartphones des Mitbewerbers, den Google nicht namentlich nennt.

Im Unterschied zu Apples Face ID soll Google Face Unlock aus fast jedem Winkel funktionieren. "Auch wenn ihr es auf den Kopf stellt", verspricht Google und stichelt damit auf eine bekannte Schwachstelle von Apples Face ID, die Gesichter nur bei entsprechender Ausrichtung des Smartphones erkennt.