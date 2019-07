Pixel 4-Leak zeigt breiten Rahmen auf der Vorderseite

In dem Rahmen könnte auch ein Radarchip zur Gestensteuerung Platz finden, vermutet The Verge. Erstmals stellte Google den Chip im Rahmen seines Project Soli auf der I/0 2015 vor. Auch in Testversionen von Android 10 wurden Hinweise auf den Einsatz von Gestensteuerung gefunden. Demnach könnte das Pixel 4 etwa mittels Handgesten stumm geschalten oder zum nächsten Song geswitcht werden.

Daneben fanden auch weitere Bilder des Pixel 4 ihren Weg an die Öffentlichkeit. OnLeaks zeigte eine Serie von Renderings. Der ungewöhnlich breite Rahmen findet sich auch auf diesen Bildern.