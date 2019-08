Video zeigt Google Pixel 4 aus jedem Winkel

Für den Herbst wird die Präsentation des neuen Google-Smartphones mit Spannung erwartet. Da Google das "Spiel der Leaks" nicht mehr mitspielen will, hat das Unternehmen bereits zahlreiche Details und einige Fotos des Pixel 4 gleich selbst veröffentlicht.

Auf Basis dieser Informationen hat YouTuber Waqar Khan Rendering vom Google-Phone angefertigt. In einem Video zeigt Khan, das Pixel 4 im Detail aus allen Perspektiven. Auffallend am Design ist vor allem die quadratische Fläche auf der Rückseite für das Kamera-Setup. Ebenso stechen einem die vergleichsweise breiten Ränder des Displays auf. Google will beim Rennen um die schmalsten Ränder offenbar nicht mehr mitmachen.