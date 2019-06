Wie putze ich mein Smartphone richtig?

Fingerabdrücke entfernen

Aggressive Reinigungsmittel, etwa Fensterreiniger, Makeup-Entferner oder Wundbenzin, könnten etwa die öl- und wasserabweisenden Schutzbeschichtungen des Geräts ruinieren und das Smartphone dadurch angreifbarer für Folgeschäden machen. Gerade beim Displayglas könnten solche Putzmittel Schäden anrichten. Ähnlich sieht es mit chemischen Reinigern, Alkohol, Essig und Desinfektionstüchern aus. Diese könnten ebenso die Schutzbeschichtungen des Handys ramponieren.

Eine Möglichkeit das Smartphone zu reinigen, ist etwa ein Mikrofasertuch. Hilfreich dabei ist, das Tuch mit Wasser leicht zu befeuchten. Mit dem feuchten Mikrofasertuch lassen sich etwa Fingerabdrücke auf dem Handy einfach entfernen. Darüber hinaus können auch so genannte Swipe Wipes zum Reinigen des Displays verwendet werden.

Sand und Fusseln entfernen

Gerade im Sommer, wenn man viel draußen ist, sammeln sich in den winzigen Öffnungen des Smartphones Sandkörner an. Auch Staub und Fusseln sind in USB-Port, Kopfhörerbuche oder Lautsprecheröffnung zu finden.

Hier empfiehlt sich ein herkömmliches Klebeband, um die Staub, Fusseln und Sand zu entfernen. Hilfreich ist, das Klebeband auf ein Streichholz oder Zahnstocher zu befestigen, um etwa auch die letzten Reste aus der Kopfhörerbuchse beseitigen zu können.