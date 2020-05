Nokia 1.3 im Test: Handy mit Wechsel-Akku für 100 Euro

Die Single-Kamera auf der Rückseite löst mit 8 MP auf, die Selfie-Kamera mit 5 MP. Unterstützt wird die Hauptkamera von einem LED-Blitz. Einen Nachtmodus gibt es ebenso wenig wie eine Weitwinkeloption.

Für Erinnerungsfotos taugt die Kamera allemal. Wer jedoch etwas auf eine halbwegs gute Bildqualität hält, wird mit dem Handy und seiner Kamera nicht wirklich zufrieden sein.

Software und Speicherplatz

Die Go-Edition von Android ist für schwächere Geräte mit einem Arbeitsspeicher von maximal 2 GB gedacht. Dementsprechend kommen die Light-Versionen der Google-Apps ( Google Go, Maps Go, Gmail Go, Gallery Go, etc) zur Anwendung. In der Funktionalität sind diese Apps mitunter leicht eingeschränkt, haben jedoch weniger Ressourcenbedarf und laufen daher runder als die schwergewichtgieren Standardversionen der Anwendungen.

Trotz Android Go muss der Umgang mit dem vorhandenen Speicherplatz sorgsam und sparsam sein. Von den insgesamt 16 GB nimmt das Betriebssystem schon 5,7 GB ein. Einige Apps, Cache, Fotos und Audio-Files und schon ist der interne Speicher voll. Mithilfe einer MicroSD-Karte lässt sich der Speicher jedoch um bis zu 400 GB erweitern.