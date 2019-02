Was bringt eigentlich 5G?

Enthusiasmus

Österreichs Mobilfunkbetreiber sehen der Aussicht, durch 5G künftig verstärkt mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, jedenfalls freudig entgegen. Die ersten Frequenzbänder für den neuen Mobilfunkstandard werden in diesen Tagen von der Regulierungsbehörde RTR versteigert. Wann genau, das hält die Behörde vor der Öffentlichkeit geheim. Die 5G-Auktion soll jedenfalls für die Bieter weniger kostspielig ausfallen als die oft kritisierte LTE-Auktion im Jahr 2013 (Einnahmen: Über zwei Milliarden Euro). Der notwendige Netzausbau komme ohnehin noch teuer genug, meinen die Mobilfunker.

Gesundheit

5G verlangt nämlich mehr Sender denn je. Manche davon werden nur so groß wie eine Schuhschachtel sein und an Gebäudefassaden oder in Schaltschränken Platz finden. Der Grund liegt im verwendeten Frequenzbereich. Das nun versteigerte Funkwellenspektrum liegt zwischen 3,4 und 3,8 Gigahertz. 5G verwendet also so genannte Millimeterwellen oder Mikrowellen, deren Reichweite nur gering ist. Manchen Skeptikern bereitet das Sorgen. Sie fürchten aufgrund von hoher Frequenz und hoher Senderdichte gesundheitsschädliche Auswirkungen auf den Menschen. So lange es keine wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu gibt, solle man mit der Einführung von 5G warten.

Die Auswirkungen von 3G und LTE auf den Menschen wurden bereits umfassend erforscht. Eindeutige Hinweise darauf, dass die Mobilfunktechnologien krebserregend sind, gibt es bisher nicht. Es gibt eindeutige Effekte auf die Beweglichkeit menschlicher Spermien. Dass dies zu verringerter Reproduktionsfähigkeit führt, ist allerdings wiederum nicht bewiesen. 5G-Befürworter weisen jedenfalls darauf hin, dass die Strahlengrenzwerte für den Standard gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) und anderen Expertengremien festgelegt und als völlig harmlos eingestuft wurden.

Spionage

Eine weitere Gefahr wittern 5G-Kritiker angesichts der aktuellen Anschuldigungen gegen Huawei. Das chinesische Unternehmen zählt zu einem der Vorreiter bei 5G-Technologie. Es stattet Mobilfunkanbieter in aller Welt aus. Laut den USA fließen Daten an die chinesische Regierung. Huawei dementiert den Spionagevorwurf vehement. Dennoch wurde das Unternehmen in einigen Ländern bereits von 5G-Projekten ausgeschlossen, etwa Italien oder Australien. Die britische Cyberabwehr meint unterdessen, das Spionagerisiko durch Huawei-Technik sei gering.

Österreichs Mobilfunker teilen die Sorgen jedenfalls nicht. Das Infrastrukturministerium (BMVIT) beschwichtigt. Sicherheitsrelevante Aspekte werde man "natürlich sehr genau prüfen", grundsätzlich werde aber niemand vom 5G-Ausbau ausgeschlossen.