Huawei-Affäre: Heimische Mobilfunker bewahren Ruhe

Die Affäre um den weltgrößten Netzwerkausrüster Huawei könnte den Markt für Mobilfunk-Infrastruktur gehörig durcheinanderwirbeln. Mehrere Länder haben den chinesischen Marktführer wegen Spionageverdachts bereits vom 5G-Netzausbau ausgeschlossen. Auch in Europa nimmt der Druck auf Huawei zu.

Huawei hat seinen Marktanteil innerhalb von zehn Jahren auf 28 Prozent verdoppelt. 2017 überholten die Chinesen laut Daten von IHS Markit den bisherigen Branchenprimus Ericsson mit Sitz in Stockholm. Nummer drei am globalen Markt für Netzwerkwerkausrüster war 2017 Nokia aus Finnland mit 23 Prozent Marktanteil. Zusammen dominierten die drei größten Anbieter den Markt mit 78 Prozent. Viertgrößter Ausrüster ist ZTE, der wie Huawei aus China kommt, allerdings an der Börse notiert und deshalb mehr Einblick in sein Geschäft geben muss.

Neubewertung der Beschaffungsstrategie

Laut Angaben aus der österreichischen Telekombranche setzt die A1-Mutter Telekom Austria beim Netz vorwiegend auf Nokia, "Drei", Tochter des Hongkonger Hutchison-Konzerns, hauptsächlich auf ZTE und T-Mobile auf Huawei. T-Mobile-Sprecher Lev Ratner wollte das gegenüber der APA so nicht bestätigten und betonte, dass im Netz von T-Mobile unterschiedliche Ausrüster im Einsatz seien.

"Es gibt keine Erkenntnisse, die den kompletten Ausschluss von bestimmten Herstellern rechtfertigen würden. Dennoch bewerten wir derzeit unsere Beschaffungsstrategie neu", so Ratner. "Bereits heute verfolgt T-Mobile Austria eine Multi-Vendor-Strategie für die verwendeten Netzwerkelemente (Hersteller vor allem Nokia, Cisco, Huawei). Für alle Zulieferer gilt, dass die Hardware nach den Spezifikationen unserer Konzernmutter Deutsche Telekom gebaut und durch eigene Sicherheitsabteilungen geprüft wird."

In der Branche heißt es, dass Huawei mit günstigen Preisen den Markt der Netzwerkausrüster aufmischt und wichtiger Technologiepartner der Mobilfunker sei. Ein Ausschluss von Huawei wäre daher für den Wettbewerb und den Netzausbau schädlich.