Wie hole ich das meiste aus meinem Smartphone-Akku heraus?

Die roten ein Prozent oben rechts auf dem Smartphone-Display sieht niemand gern. Die futurezone erklärt, wie man Strom spart und die Akku-Lebensdauer verlängert.

Wie lädt man den Akku richtig?

Früher lud man Handy-Batterien erst auf, wenn sie vollständig leer waren – das ist heute nicht mehr so. Moderne Akkus sind auf häufige Ladezyklen ausgelegt. Sie sollten aber möglichst nicht über 90 Prozent steigen und nicht unter 20 Prozent fallen, erklärt Bernhard Gadermaier vom Institut für Chemische Technologien von Materialien der TU Graz. Das sei die wichtigste Methode, damit der Akku lange hält.

„Am wohlsten fühlt sich ein Akku, wenn er zu 50 Prozent geladen ist“, so der Experte. Daher sei es nicht zu empfehlen, das Handy über Nacht an den Strom zu hängen: „Es empfiehlt sich, das Smartphone lieber über den Tag verteilt immer wieder langsam zu laden. Wenn man zu häufig in die Extreme geht, altert die Lithium-Zelle schneller“. Auch selten genutzte Geräte sollten nie voll oder leer gelagert werden. Der Experte empfiehlt, sie immer wieder zwischendurch aufzuladen.

Was frisst am meisten Strom?

Das Handy-Display belastet den Akku am stärksten. Es sollte daher möglichst nur dann aktiv sein, wenn es wirklich benötigt wird. Bei Android und iOS kann die adaptive beziehungsweise Auto-Helligkeit eingestellt werden. Dann passt sich der Bildschirm den Lichtverhältnissen an und strahlt nicht unnötig hell. Einige Apps, darunter YouTube und Twitter, bieten inzwischen den Dark Mode an. Die neuen Betriebssysteme Android 10 und iOS 13 sollen ebenfalls einen Dark Mode bekommen. Das reduziert bei Smartphones mit OLED-Display den Stromverbrauch.