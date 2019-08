Xperia 1 im Test: Sony kann einfach nicht mehr mithalten

Betriebssystem und sonstiges

Das Sony-Handy kommt mit Android 9 Pie. Die Adaptionen und vorinstallierten Apps halten sich wohltuender Weise in Grenzen. Wer den Sony-Launcher nicht verwenden will, kann sich ohne Weiteres andere Launcher installieren und diese default-mäßig nutzen.

Das Xperia 1 ist wasser- und staubfest nach IP65/68. Einen 3,5mm-Kopfhöreranschluss gibt es nicht.

Fazit

Am Ende bleibt das Sony Xperia 1 ein Gerät, dessen Spezifikationen am Papier zwar überzeugen, das aber in der Praxis hinter andere Flaggschiff-Handys zurückfällt.

Das Sony Xperia 1 ist kein schlechtes Gerät. Doch für die Positionierung in der Spitzenklasse ist der Preis von 949 Euro (UVP, ab 850 im freien Handel) zu hoch. Wer so viel Geld für ein Smartphone ausgeben will, bekommt bei der Konkurrenz mehr zu ähnlichen Kosten. Dazu gehört etwa das Samsung Galaxy S10+ (ab 750 Euro) und Huawei P30 Pro (ab 710 Euro)