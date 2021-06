Wie wir künftig Smartphones aufladen werden

Der Wunsch, dass aktuelle Akkus ähnlich lange durchhalten, wird in nächster Zeit allerdings nicht in Erfüllung gehen. Einerseits weil der Energiehunger der Smartphones auf einem hohen Niveau bleiben wird und andererseits, weil sich ein baldiger serienreifer Durchbruch in der Akku-Entwicklung nicht abzeichnet.

Wenn man sein neues Smartphone nach nur einem Tag schon an die Steckdose führen muss, erinnert man sich gerne zurück an die alten Nokia-Handys, die man nur einmal in der Woche aufladen musste.

Schnellladen

Also versuchen Handy-Hersteller zumindest das Akku-Laden so schnell und bequem wie möglich zu gestalten. In diesem Sinne hat der Smartphone-Hersteller Xiaomi vor wenigen Tagen eine Ladetechnologie präsentiert, bei der ein Handy mit 200 Watt geladen wird. 8 Minuten und ein Smartphone ist vollständig aufgeladen, behauptet Xiaomi. Bis diese Technologie marktreif ist, wird wohl noch mindestens ein Jahr vergehen.

Das Smartphone, das sich aktuell am schnellsten aufladen lässt und auch tatsächlich erhältlich ist, ist das Vivo iQOO 7. Es wird mit 120 Watt kabelgebunden aufgeladen und soll in 15 Minuten zur Gänze aufgeladen sein. Die extrem hohe Ladeleistung ist aktuell allerdings nur in dem Modell verbaut, das ausschließlich in China erhältlich ist.