Geheimtipps, Exoten und Fixstarter: Diese Handys kommen 2021

Jänner: Samsung Galaxy S21

Nicht ganz so früh wie Xiaomi, aber früher als sonst, ist heuer Samsung dran. Das Galaxy S21 soll bereits kurz nach dem Jahreswechsel offiziell präsentiert werden. Kolportiert wird der 14. Jänner als Datum.

Wie schon in den vergangenen Jahren soll das Handy zum Start wieder in 3 Ausführungen kommen: Das Galaxy S21, Galaxy S21+ und das Galaxy S21 Ultra. Bereits vorab sind so gut wie alle Details und sogar ein Hands-on-Video durchgesickert. Das Design soll sich ein wenig geändert haben, vor allem beim Kamerabuckel. Auch die Euro-Preise sind bereits bekannt.

Das S21 kommt mit einem 6,2-Zoll-, das S21+ mit einem 6,7-Zoll- und das S21 Ultra mit einem 6,8-Zoll-Display. Die AMOLED-Screens sollen wieder eine Bildwiederholrate von 120 Hz aufweisen, Verbesserungen soll es vor allem bei der Helligkeit geben. Außerdem soll das Ultra-Modell auch die Eingabe per Stift unterstützen. Abgesehen davon will Samsung wieder besonderen Fokus auf die Kameraausstattung legen. Das S21 Ultra soll mit einem 108-Megapixel-Bildsensor kommen.

Beim Chip fährt Samsung höchstwahrscheinlich wieder eine Doppelstrategie und verbaut sowohl den kommenden hauseigenen Exynos 2100 sowie den Snapdragon 888 für bestimmte Märkte.