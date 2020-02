Samsung Galaxy Z Flip im Test: Falten, um aufzufallen

Darstellungsqualität und Seitenverhältnis

Der OLED-Screen löst mit 1.080 x 2.636 Pixel auf und kommt damit bei 6,7 Zoll auf eine Pixeldichte von 425 PPI. Das geht in Sachen Schärfe in Ordnung. Auch Darstellungsqualität ist okay, spielt aber im direkten Vergleich nicht in einer Liga mit dem Galaxy S20 Ultra oder dem Note 10. Die Farben sind zwar strahlend, wirken aber im Vergleich zu den anderen High-End-Handys fast schon übersättigt. Negativ ins Gewicht fällt, dass das Handy dazu neigt, stark zu spiegeln.

Ebenfalls gewöhnungsbedürftig ist das Seitenverhältnis von 21,9:9. Der etwas langgezogene Screen ist zum vertikalen Browsen oder Lesen von Texten praktisch. Für das Betrachten von Fotos oder Videos hat man oben und unten aber sehr viel toten Schwarzraum. Gleiches gilt, wenn man sich etwa Stories auf Instagram ansieht.