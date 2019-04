Faltbare Samsung-Handys nach nur einem Tag kaputt

Samsung reagiert

Nach den Berichten hat Samsung die betroffenen Medien kontaktiert. Man werde die kaputten Geräte genau untersuchen, um herauszufinden, was das Problem verursacht habe. Gleichzeitig warnte Samsung davor, die spezielle Folie über dem Display zu entfernen. Das führe zu einem Defekt des Bildschirms. Man werde dies noch besser kommunizieren und sicherstellen, dass Kunden darüber in Kenntnis gesetzt werden. Die für den Verkauf vorgesehenen Geräte sollen eine gut sichtbare Warnung bekommen.

Während die Folie für einen Teil der Defekte verantwortlich war, unterstreichen CNBC und The Verge, dass in ihren Fällen das nicht der Auslöser gewesen sein könne. Sie hätten die Folie des faltbaren Smartphone nicht entfernt und die Geräte auch sonst vorsichtig behandelt. Der bekannte Technologie-Journalist Walt Mossberg brachte es ebenfalls auf Twitter auf den Punkt. "Drei verschiedene Entitäten eines 2000-Dollar-Produkts, die zu drei verschiedenen Testern geschickt werden, gehen innerhalb weniger Tage auf drei verschiedene Arten kaputt. Warum sollte man Vertrauen in so ein Produkt haben?"