Darum hat die NASA eine aufblasbare Raumstation gesprengt

In einem Video zeigt die NASA die Sprengung der Raumstation in Zeitlupe. Das Test-Habitat hatte ein Volumen von 300 Kubikmetern und entspricht damit einem Drittel der ISS oder einem "durchschnittlichen Einfamilienhaus", heißt es.

Raumstation aus Kunststofffasern

Die Raumstation besteht aus Vectran, einem Kunststoffgewebe aus Flüssigkristall-Polymer. Es hält großer Hitze stand, ist beständig gegen Feuchtigkeit und zeichnen sich durch hohe Festigkeit aus. Das Material wird auch für Raumanzüge und als Airbag bei Mars-Landungen verwendet.

Das Modell war zudem mit 1,20 Meter großen "Blindplatten" ausgestattet, also Stahlabdeckungen. Sie wurden an den Punkten mit der höchsten Belastung angebracht. An ihrer Stelle können bei der fertigen Raumstation Fenster oder ein Roboterarm eingebaut werden, erklärt Sierre Space.