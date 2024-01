Video: Hier explodiert eine aufblasbare Weltraumstation

Das Unternehmen Sierra Space arbeitet an einem Modul für Weltraumstationen, das aufblasbar ist. Wie am Montag (22. Jänner) bekannt gegeben wurde, könnte die Konstruktion bis 2030 ins All fliegen.

Das Large Integrated Flexible Environment (LIFE) von wurde einer Reihe von “Bersttests” unterzogen, bei denen absichtlich so lange Luft in die Struktur gepumpt wird, bis sie versagt und schließlich wie ein Ballon auseinanderplatzt. Wie das Unternehmen in einer Stellungnahme gegenüber Space.com schreibt, hatte die Explosion eine Stärke von “164 Stangen Dynamit” gehabt.

Die Explosion selbst ist in dem Video ab Minute 5:55 zu sehen.