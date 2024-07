U-Boot-Wasserstoffreaktor funktioniert mit Salzwasser und Kaffeesatz

Wenn reines Aluminium mit Wasser in Berührung kommt, bildet sich Aluminiumhydroxid. Bei der Reaktion entsteht zusätzlich Wasserstoff. Das Ganze funktioniert dabei auch mit salzigem Meerwasser.

Der Wasserstoff kann dann etwa zum Antrieb eines Motors oder in einer Brennstoffzelle verwendet werden, die Strom erzeugt. Es gibt allerdings einen Haken: Die Reaktion läuft nur sehr langsam ab.

Kaffee beschleunigt Reaktion

Forscher des Massachusetts Institute of Technology fanden nun einen Weg, die Wasserstoffproduktion deutlich zu beschleunigen. Des Rätsels Lösung: Kaffee.

Was bei Menschen als stimulierend wirkt, kann auch bei Aluminium nicht schaden, dachten sich die Forscher wohl dabei. Aus einer Laune heraus warfen sie etwas Kaffeesatz in die Mischung und stellten zu ihrer Überraschung fest, dass sich die Reaktion beschleunigte, schrieb das Institut in einer Aussendung.