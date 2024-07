SearchGPT: Das ist OpenAIs Google-Konkurrent

OpenAI hat mit "SearchGPT" seine lange erwartete KI-Suchmaschine vorgestellt. Der "temporäre Prototyp", den die ChatGPT-Entwickler nun präsentierten, soll "schnelle und zeitnahe Antworten mit klaren und relevanten Quellen" liefern, heißt es in einer Mitteilung.

Die Suche kombiniert den Chatbot mit der Echtzeit-Online-Suche. Wie bei ChatGPT ist es dabei möglich, Folgefragen zu stellen. In einer Beispielsuche wird etwa nach der besten Zeit gefragt, in der kalifornischen Stadt Half Moon Bay "Nacktkiemer" (im Meer lebende Nacktschnecken) zu beobachten. Die KI empfiehlt, den Besuch bei Ebbe zu planen. Anschließen wird gefragt: "Wird es heiß sein?", was den Wetterbericht für den Ort aufruft.

