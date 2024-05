Konkurrenz für Google? ChatGPT-Macher arbeitet an KI-Suchmaschine

Sucht man etwa danach, wie man einen Türknauf tauscht, spuckt die KI-Suche ein Bild aus, auf dem ein Diagramm in Form einer Anleitung zu sehen ist, heißt es in dem Bloomberg-Bericht. Nähere Details darüber, wie eine solche Suche aufgebaut sein könnte, liegen allerdings nicht vor.

Konkurrenz für Google?

Denkbar wäre, dass OpenAI noch näher mit Microsoft zusammenarbeitet und Suchtechnologien von Bing und ChatGPT verschränkt. Die beiden Unternehmen kooperieren bereits bei ähnlichen Services wie Microsoft Copilot.

Mit einer klassischen Suchmaschine, die auf Künstliche Intelligenz aufbaut, würde OpenAI in direkte Konkurrenz zu Google gehen. Der Platzhirsch in diesem Bereich arbeitet natürlich auch an der Integration von KI in seine Suche. Nähere Details dazu werden kommende Woche auf der Entwicklerkonferenz Google I/O erwartet.

Ein gänzlich neuer Player bei KI-gestützten Online-Suchen ist Perplexity. Das Start-up bietet eine solche Suche und hat in den vergangenen Monaten damit für Aufsehen gesorgt. Das junge Unternehmen wurde erst kürzlich mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet.