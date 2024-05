ChatGPT: Große Neuerung kommt kommende Woche

03.05.2024

Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass OpenAI kommende Woche ein völlig neues Produkt enthüllen könnte.

ChatGPT-Macher OpenAI könnte in sehr naher Zukunft in direkte Konkurrenz zu Google treten. So gibt es Hinweise darauf, dass eine neue ChatGPT-basierte Suchmaschine am Donnerstag kommende Woche (9. Mai) gestartet werden könnte. Ein Tweet eines KI-Podcast-Hosts deutet zumindest darauf hin:

➤ Mehr lesen: ChatGPT wird aktueller, aber nur für zahlende User Ein*e Reddit-Nutzer*in hat zudem einen entsprechenden Hinweis entdeckt und ein Posting dazu verfasst. So wurde bereits die Subdomain search.chatgpt.com samt entsprechendem SSL-Zertifikat dafür erstellt. Versucht man die Domain derzeit aufzurufen, kommt lediglich der Hinweis “Not found”. Was genau die ChatGPT-Suchmaschine können wird, ist derweil noch unklar. Grundsätzlich ist eine Suchmaschine mit generativer KI freilich nichts völlig Neues. So versucht OpenAI-Investor Microsoft schon lange, Google Marktanteile abzuknöpfen, indem die Bing-Suche um KI angereichert wurde. Bislang war der Erfolg aber überschaubar, der große Nutzer*innen-Exodus bei Google zugunsten von Bing blieb aus. ➤ Mehr lesen: ChatGPT verbreitet Falschinformationen: Beschwerde gegen OpenAI