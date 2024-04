ChatGPT wird aktueller, aber nur für zahlende User

Umgangssprachlicher und weniger blumig

Wie OpenAI auf X mitteilt, soll die neueste ChatGPT-Version auch weniger ausschweifende Texte formulieren. Die Antworten sollen umgangssprachlicher und eher wie ein Gespräch wirken.

So liest sich eine vom Chatbot vorformulierte SMS-Erinnerung an Freunde, auf die Einladung zu einem Geburtstagsessen zu reagieren, kurz und sachlich - so wie sie auch ein Mensch schreiben würde. Zuvor hätte ChatGPT in dem von OpenAI demonstrierten Vergleich einen etwa 3 Mal längeren blumigen Text geschrieben, samt der Feststellung, dass es nicht dasselbe wäre, ohne die Eingeladenen zu feiern.

Neben der verbesserten Kommunikation wurden auch die Fähigkeiten in Mathematik, Logik und beim Schreiben von Code verbessert (mehr dazu auf Github). Es ist für zahlende Kund*innen der Abo-Modelle "Plus", "Team", "Enterprise" und "API" verfügbar.