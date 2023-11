Warum ChatGPT ein Problem mit dem Gendersternchen hat

Genderfaire Sprache bringt ChatGPT an seine Grenzen. Wieso das so ist, erklären 2 Wissenschaftler*innen.

Für die Wissenschaftlerin Sabrina Burtscher (Forschungsgruppe Mensch-Maschine-Interaktion und Barrierefreiheit am Karlsruher Institut für Technologie) und den Wissenschaftler Lukas Daniel Klausner (Center for Artificial Intelligence der FH St. Pölten), die sich beide mit genderfairer Sprache befassen, ist das völlig nachvollziehbar.

Das „verwirrt“ ChatGPT, denn der Textgenerator ist ein statistisches Modell. Das heißt, ChatGPT schreibt selbst standardmäßig im Stil der Mehrheit der deutschsprachigen Bevölkerung im Netz. Die Sprachvarianten in genderinklusiver Sprache hingegen sind in der Minderheit.

Um menschliche Antworten zu imitieren, wurde ChatGPT mit einer riesigen Menge an Daten trainiert. „Dabei handelt es sich wirklich um eine Unmenge an Daten, vor allem Texte aus dem Internet. Wenn es dabei um deutschsprachige Texte geht, ist der überwiegende Teil im Netz in nicht inklusiver Sprache geschrieben“, sagt Burtscher im Gespräch mit der futurezone. „Hinzu kommt, dass es nicht nur die eine Art gibt, inklusiv zu schreiben.“

Gender Bias in der Sprache

Hinter dem Textgenerator stehe außerdem kein Konzept oder Verständnis für Sprache per se, fügt Burtscher hinzu. „Es geht nur darum, mit welcher Wahrscheinlichkeit gewisse Wortsequenzen auftreten. Kommt eine Phrase in den Datensätzen, aus denen gelernt worden ist, häufig vor, dann kommt sie auch im Output häufig vor.“ ChatGPT verfällt daher auch regelmäßig in die alten Muster zurück, selbst wenn Nutzende dem Chatbot mehrfach anordnen, genderinklusiv mit Genderstern zu antworten.

Ein Beispiel, das Klausner anführt, zeigt wie sehr der Gender Bias auch bei Sprache und Übersetzungen in der Technologie verfestigt ist: „Es muss schon wirklich sehr hart daran gearbeitet werden, wenn jemand versucht, ChatGPT dazu zu bringen, Doctor mit Ärztin und Nurse mit Krankenpfleger zu übersetzen“, so Klausner. Die Begriffe sind in der Übersetzung nämlich traditionell männlich und weiblich geprägt.

