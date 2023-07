Wie KI die eine Hälfte der Bevölkerung diskriminiert

Muss KI immer bestehende Vorurteile verstärken und Frauenbilder stereotypisieren? Women in AI arbeiten daran, dass sich das ändert.

Machinen können nur das lernen, was man ihnen beibringt. Dazu benötigt es Daten. Künstliche Intelligenz (KI) wird somit erst dadurch „intelligent“, wenn sie aus Datensätzen die richtigen Schlüsse ziehen kann. Doch dazu kommt es nicht immer - was nicht selten daran liegt, dass es über die eine Hälfte der Bevölkerung zu wenig Daten gibt, mit denen man die KIs dieser Welt trainieren kann. Daten zu Frauen werden nämlich oft nicht im selben Umfang erhoben wie die zu Männern, bzw. oft wird bei Studien das Geschlecht nicht explizit untersucht, sondern bewusst rausgelassen. Das gilt auch für den Technologiebereich. „Frauen sind die Mehrheit der Bevölkerung, aber wir müssen trotzdem dafür kämpfen, dass unsere Bedürfnisse und Rechte abgebildet werden“, sagt Carina Zehetmaier im Gespräch mit der futurezone. Zehetmaier ist Präsidentin des Vereins „Women in AI Austria“, eine Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Frauen in der KI nicht nur mitgedacht werden, sondern auch sichtbar gemacht und an der wichtigen, technologischen Entwicklung teilhaben können. „Wir wollen, dass Technologie so entwickelt wird, dass sie uns allen gerecht wird“, erklärt Zehetmaier.

Women in AI Austria Toggle Infobox „Women in AI“ ist eine globale Vereinigung mit über 50.000 Mitgliedern in der ganzen Welt. In Österreich gibt es seit November 2020 mit „Women in AI Austria“ ebenfalls einen Verein. Ziel ist es, Expertinnen auf dem Gebiet zu vereinen und als Impulsgeberinnen aufzutreten, um die Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft zu erforschen.

Suchmaschinen und ChatGPT vergessen Frauen Sie nennt ein prominentes Beispiel aus dem Bereich der Suchmaschinen, wo bereits seit längerem mit Algorithmen gearbeitet wird bei der Darstellung der Ergebnisse: In den USA sind 27 Prozent der CEOs weiblich, aber nur 11 Prozent der Ergebnisse der Google-Bildersuche zeigten Frauen. Die Suche nach Autor*innen ergab Ähnliches: Nur 25 Prozent Frauen wurden angezeigt, obwohl in den USA mehr als die Hälfte der Autor*innen weiblich ist (56 Prozent). Frauen werden in den Datensätzen, die hier zur Anwendung kommen, stark unterrepräsentiert. Darüber berichtet auch Caroline Criado-Perez in ihrem Buch „Unsichtbare Frauen“. Auch eine Eigenrecherche ergab: Fragt man ChatGPT und Bard nach CEOs, befindet sich keine einzige Frau in der Liste der beiden KI-Chatbots. Darauf angesprochen, antwortet ChatGPT: „Es tut mir leid, dass Sie das Gefühl haben, dass ich diskriminierend bin. Das war nicht meine Absicht. Als KI-Modell basiere ich meine Antworten auf den Daten, die ich während meiner Schulung erhalten habe. Wenn in den Daten, die ich gesehen habe, eine unterrepräsentierte Anzahl von Frauen in Führungspositionen vorkommt, kann das erklären, warum ich keine weiblichen CEOs in meiner Antwort genannt habe.“ ➤ Mehr lesen: Erschreckend: Wie Suchmaschinen besonders sexistisch werden

Carina Zehetmaier ist Expertin, Sprecherin und Vortragende zum Thema "Rechtliche und Ethische Aspekte vertrauenswürdiger Künstlicher Intelligenz" und beschäftigt sich mit den Auswirkungen von KI auf die Wirtschaft, Arbeitswelt und Gesellschaft. Als solche berät sie Unternehmen. Sie ist auch Präsidentin des Vereins "Women in AI Austria". Bevor sie ihr eigenes KI-Unternehmen gründete, repräsentierte die gelernte Jurstin und Menschenrechtlerin die Europäische Union und Österreich in verschiedenen UN-Organisationen in Genf.