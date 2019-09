Was der neue AMS-Algorithmus für Frauen wirklich bedeutet

„Die Aussage gibt dennoch keine Auskunft darüber, wie sich die Kategorie Geschlecht de facto auswirkt. Zu vergleichen wären dazu nämlich Modellvarianten, die einmal mit und einmal ohne Relevant-Setzung des Geschlechts implementiert werden, und diese Varianten existieren nicht“, kritisiert Paola Lopez, Mathematikerin an der Universität Wien, gegenüber der futurezone. Ergo: Was man nach wie vor nicht weiß, ist, wie stark sich der Prozentsatz in den jeweiligen Gruppen ändern würde, wenn man das Geschlecht als Kriterium einfach gänzlich weglassen würde.

Festschreibung der Ungleichheit

Lopez fürchtet, dass durch es durch diesen Algorithmus zu einer Festschreibung und Verstärkung von Ungleichheiten und Benachteiligungen kommt, wie sie derzeit existieren. „Es ist durchaus sinnvoll, mittels Daten zu versuchen, ein möglichst akkurates Bild vom Arbeitsmarkt zu erhalten, um arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Beseitigung von Ungleichheiten zu entwerfen. Nur sollte man diese Prognosen als das handhaben, was sie auch leisten können: getroffen werden Aussagen über die Vergangenheit, da vergangene Daten des AMS verwendet werden“, sagt Lopez, die auch die erste wissenschaftliche Arbeit zum AMS-Algorithmus verfasst hat.

„Der Algorithmus berechnet also nicht die „Chancen“, die ein Individuum am Arbeitsmarkt hat, sondern die strukturelle Benachteiligung, die Menschen mit gleichen Dateneinträgen in der Vergangenheit widerfahren ist.“ Algorithmen sollten durchaus eingesetzt werden dürfen, aber nicht, um einzelne Personen zu bewerten und damit Gelder zu verteilen, so die Wissenschaftlerin.

„Dass ein technologisches Werkzeug dieser Art und dieses Ausmaßes in Österreich seitens der öffentlichen Hand ihre erste groß angelegte, medienwirksame Anwendung gerade im Umgang mit Arbeitslosen findet, die sich an einer strukturell vulnerablen gesellschaftlichen Position befinden, ist besorgniserregend“, fügt die Forscherin hinzu.

Traditionelle Rollenbilder statt neuer Modelle

Auch Manuela Vollmann und Judith Pühringer vom Netzwerk „arbeit plus“ stehen den AMS-Plänen, die mittlerweile vom Verwaltungsrat abgesegnet worden sind, skeptisch gegenüber. „Ein System, das traditionelle Rollenbilder in einem wertekonservativen Land wie Österreich fortschreibt, anstatt ihnen zu begegnen, sehe ich als Backlash“, so Vollmann. Anstatt Frauen per Algorithmus schlechtere Chancen am Arbeitsmarkt zu bescheinigen als Männern, sollte es eine gendergerechte Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit geben sowie neue Arbeitsmodelle, die es Frauen erlauben, sich chancengleich zu positionieren.

Mit dem AMS-Algorithmus würden keine neuen Chancen für Frauen geschaffen und die Arbeitsmarktpolitik werde damit nicht in die Zukunft gerichtet, fügt Pühringer hinzu. „Es wird nur der Status Quo verfestigt.“ Fest steht damit: Nicht der AMS-Algorithmus diskriminiert Frauen, sondern der Arbeitsmarkt sowie diejenigen, die diese Muster für Zukunftsmodelle heranziehen. AMS-Vorstand Kopf betont, dass es für Frauen auch ein höheres Förderbudget gebe und man damit der Diskriminierung entgegenwirken möchte.