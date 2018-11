Umstrittener AMS-Algorithmus teilt Arbeitslose ab sofort in Kategorien ein

Was bedeutet das für die Schwächsten?

Die Gemeinde Wien wirft nun dem Sozialministerium vor, die Arbeitsvermittlung für diese Gruppe stark einzuschränken. Zudem vermisst die Stadt „klare Anweisungen“ für die AMS-Mitarbeiter, wie sie mit der neuen Einordnung umzugehen haben. Die Segmentierung im Arbeitsmarktservice könnte „schwerwiegende Folgen“ für den Wiener Arbeitsmarkt haben, wird in einem Brief an Sozialministerin Beate Hartinger-Klein ( FPÖ) gewarnt. Befürchtet wird, dass vor allem Langzeitarbeitslose kaum mehr in den Jobmarkt finden.

Konkrete Aussagen, was mit der großen Personengruppe in Segment C passieren wird, gibt es bisher nämlich keine. AMS-Vorstand Johannes Kopf weist in einem Gastkommentar im „Standard“ darauf hin, dass zumindest in diesem Bereich derzeit ein „völlig neues, externes Betreuungsangebot“ entwickelt werde, das etwa auf Gesundheitsförderungen, Selbstvertrauen stärken und Einzelcoachings setze. Damit soll es möglich werden, dass „wenigstens ein Viertel“ der Personen, die an so einem Programm teilnehmen, wieder bessere Arbeitschancen bekommen.

Wie hoch die Fördermittel für das Programm sind und wie Personen aus dem Segment C in ein solches kommen werden, weiß man derzeit nicht. Das AMS hat diese Frage auch der futurezone nicht beantwortet. Man will nur so viel verraten: 2019 soll sich noch nichts ändern: "Sämtliche Förderinstrumente stehen auch 2019 weiterhin allen Jobsuchenden nach Maßgabe der Beraterentscheidung und der Benachteiligung der Jobsuchenden am Arbeitsmarkt offen. Zusätzlich werden 2019 die neuen, bereits erfolgreich pilotierten Dienstleistungen Perspektivencheck und die neuen Beratungs- und Betreuungseinrichtungen auf ganz Österreich ausgeweitet, um sie ab 2020 auch flächendeckend anbieten zu können."

"In der Schublade gelandet"

Die Gemeinde Wien sieht die Einordnung in „drei Klassen“ von Arbeitslosen, die vor allem Menschen mit Behinderungen, Frauen (mit und ohne Betreuungspflichten) und ältere Menschen (ab 45 Jahren) treffen würde. Kürzungen der Fördermaßnahmen würden hier weiter dazu führen, dass die schon jetzt niedrigen Vermittlungschancen für diese Personen weiter sinken würden, so die Argumente der Stadträte von Wien.

Auch die Arbeitsmarktsprecherin der Grünen Wien, Barbara Huemer, kritisiert das Vorgehen der Bundesregierung. „Einmal in der Schublade der „aufgegebenen Fälle“ gelandet, ist der Zugang zu qualitätsvollen Förderungen schwierig und die Chancen wieder Tritt zu fassen sinken. Damit droht ein, durch Computer-Algorithmen stabilisierter Teufelskreis, aus dem es kaum mehr ein Entrinnen gibt“, sagt Huemer.