AMS gibt grünes Licht für Bewertung von Arbeitslosen durch Algorithmus

Eigene Jobagentur für Chancenlose

Das AMS zeigt seit November 2018 den Mitarbeitern per Computer die Arbeitsmarktchancen von ihren Kunden an, wenn diese bei ihnen vorstellig werden. Wer arbeitslos wird und sich beim AMS meldet, wird seither von einem Computerprogramm bewertet und eingeteilt. Im Segment A befinden sich Personen mit sehr guten Integrationschancen ohne Unterstützungsbedarf, im Segment B die Personen mit mittleren Integrationschancen, die „notwendige Unterstützung“ bekommen sollen, und im Segment C die Personen mit „geringen Integrationschancen“ in den Arbeitsmarkt.

Die Betreuung dieser Personen mit schlechter Jobperspektive soll künftig laut „Standard“ an eine externe Jobagentur ausgelagert werden, die für die Betroffenen Angebote wie „gemeinsames Bewegen und Musizieren“ oder zur „psychosozialen Stabilisierung“ schafft. Menschen, denen der Computer schlechte Perspektiven prognostiziert, bekommen damit keine teuren Ausbildungen mehr, sondern werden in ein eigenes Programm gesteckt. Auch diese "Anpassung des Dienstleistungs- und Förderangebots" wurde am Dienstag vom Verwaltungsrat beschlossen. "Dies betrifft neue Förderangebote für Personen mit niedrigen Arbeitsmarktchancen, wird aber auch zur Effizienzsteigerung der für arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen eingesetzten Budgetmittel führen", bestätigt das AMS gegenüber der futurezone.

Das Vorhaben des AMS war in der Vergangenheit bereits heftig kritisiert worden, weil gewisse Bevölkerungsgruppen von vornherein vom Computersystem diskriminiert werden. Da Frauen etwa am Jobmarkt schlechtere Arbeitsmarktchancen haben, bekommen sie vom Algorithmus automatisch einen Punkteabzug. Wenn sie zusätzlich noch Kinder zu betreuen haben, werden ihnen ebenfalls weniger Chancen zugerechnet. Für Männer mit Betreuungspflichten gilt dies jedoch nicht. Punkteabzug gibt es zudem für ausländische Staatsbürger sowie alle, die in Wien auf Jobsuche sind.

Keine Details über Evaluierung

Das Computerprogramm befindet sich derzeit im Testbetrieb und eigentlich hätte das AMS das Programm nach einem Jahr evaluieren wollen. Nun wurde der Einsatz aber vorzeitig beschlossen. Laut AMS sei der Algorithmus bereits in der Entwicklungsphase evaluiert worden und "wird laufend weiterentwickelt und evaluiert". Konkrete Auskünfte, wann Ergebnisse einer derartigen Evaluierung offengelegt werden, war nicht in Erfahrung zu bringen. "Weiters ist geplant, spätestens nach einem Jahr auch die Anpassung des Dienstleistungs- und Förderangebots des AMS in Abhängigkeit von den Arbeitsmarktchancen der Arbeitsuchenden entsprechend zu evaluieren", so das AMS. Diese soll laut AMS "von einem oder mehreren unabhängigen, renomierten Forschungsinstituten durchgeführt werden".

Digital-Expertin Ingrid Brodnig kritisierte im Gespräch mit der futurezone die „mangelnde Transparenz“. Über den Algorithmus hätte man nur aus den Medien erfahren, so die Kritik. „Ich schlage vor, dass gerade die öffentliche Hand, ehe sie Algorithmen für so wichtige Entscheidungen einsetzt, eine verpflichtende ethische Evaluierung durchführen soll.“ Laut AMS sei der Algorithmus "transparent und offen kommuniziert" worden. Man habe etwa auf Anfrage der Volksanwaltschaft, der Gleichbehandlungsanwaltschaft und der Plattform "Campaigner - epicenter.works - for digital rights" ausführlich geantwortet.